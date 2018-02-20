Ситуация на валютном рынке: гривня подешевела к доллару на 6 копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,10 грн/долл.

Во вторник, 20 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,07/27,10 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,41/33,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4780/0,4793 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,0753 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 336 сделок на сумму 176,70 млн долл.