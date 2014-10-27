ЕС доволен выборами и готов ускорить выделение Украине 760 млн евро

Европейский Союз подтверждает готовность ускорить выделение Украине 760 млн евро в рамках макрофинансовой помощи, заявляет постоянный представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

"Только что провел встречу с руководством финансового блока Европейской комиссии, на которой ЕС подтвердил готовность ускорить выделение Украине 760 млн евро в рамках двух действующих программ макрофинансовой помощи. В дополнение к уже выделенным 260 млн, Украина может получить еще 500 млн евро уже в ноябре, если вовремя выполнит согласованные условия", - сообщает в понедельник в Брюсселе миссия Украины в ЕС.

Читайте такжеСорос призвал МВФ предоставить Украине не менее $20 млрд и увеличить размер выплат По словам Елисеева, это проявление "положительной реакции" ЕС на досрочные парламентские выборы, которые состоялись 26 октября в Украине. «Первая реакция - исключительно положительная. И она проявляется не только в положительных политических заявлениях руководства институтов и государств-членов ЕС", - подчеркнул он.

Украинский дипломат уверен, что выполнить согласованные предпосылки для получения финансовой помощи позволит быстрое формирование парламентского большинства и нового правительства.