Украинцы смогут получать зарплаты и пенсии в частных банках

Работать с пенсиями и соцвыплатами будут иметь право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

Министерство финансов Украины позволит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату рабочим государственного сектора в частных банках.

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Об этом в интервью "Громадському" рассказала заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

«После серьезного «банкопада» мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями, соответственно мы сделали как правительство довольно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов. Буквально несколько недель назад мы приняли постановление, в которой мы снова раскрыли этот сектор для более широкого круга банков», — пояснила Маркарова.

Работать с пенсиями и соцвыплатами будут иметь право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

«То есть фактически для всего сектора, который находится в хорошем состоянии», — пояснила заместитель министра финансов.

Но государственные учреждения, по ее словам, и в дальнейшем смогут держать собственные поступления только в государственных банках.