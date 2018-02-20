Гройсман признал: власти после Революции достоинства не смогли улучшить жизнь украинцев

16:01, 20 февраля 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на международной встрече высокого уровня по вопросам реформ в Украине.

"За четыре года после Революции достоинства удалось ли нам кардинально изменить качество жизни украинских граждан? Мы должны быть самокритичными и сказать "нет". Мы пока что не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы обеспечил устойчивый экономический рост, который отвечал бы интересам и возможностям Украины", - сказал премьер.

По его словам, ускорение реформ является важнейшей задачей правительства.

«Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом - никто еще не проводил такие масштабные реформы в условиях военной агрессии», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Правительственный прогноз экономического роста на 2018 год составляет 3%. Ранее Гройсман презентовал пакет из 35 экономических законопроектов, принятие которых парламентом, по оценке правительства, позволит ускорить экономический рост в стране до 5-7% в год.

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