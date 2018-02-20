Гройсман признал: власти после Революции достоинства не смогли улучшить жизнь украинцев

По словам премьера, ускорение реформ является важнейшей задачей правительства.

Украинской власти за четыре года, прошедших после Революции достоинства, не удалось обеспечить устойчивый экономический рост и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.

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Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на международной встрече высокого уровня по вопросам реформ в Украине.

"За четыре года после Революции достоинства удалось ли нам кардинально изменить качество жизни украинских граждан? Мы должны быть самокритичными и сказать "нет". Мы пока что не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы обеспечил устойчивый экономический рост, который отвечал бы интересам и возможностям Украины", - сказал премьер.

По его словам, ускорение реформ является важнейшей задачей правительства.

«Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом - никто еще не проводил такие масштабные реформы в условиях военной агрессии», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Правительственный прогноз экономического роста на 2018 год составляет 3%. Ранее Гройсман презентовал пакет из 35 экономических законопроектов, принятие которых парламентом, по оценке правительства, позволит ускорить экономический рост в стране до 5-7% в год.