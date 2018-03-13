Украина и МВФ: критическая точка

Украинские власти признали то, о чем давно говорили экономисты: справится с долговой нагрузкой без внешней финансовой поддержки в ближайшие годы практически невозможно. В условиях военных действий, политической и экономической нестабильности МВФ является единственным адекватным источником финансирования. По итогам февральского визита технической миссии Фонда в Киев власти оказались перед сложным выбором: либо позволить кораблю дрейф, который неизбежно выбросит на рифы дефолта, либо согласиться с требованием повышения цен на газ и создать независимый антикоррупционный суд.

В средине февраля техническая миссия Международного валютного фонда посетила Украину. В правительстве практически в один голос заявили, что визит миссии крайне важен - будут обсуждаться меры, необходимые для продолжения кредитования страны. Ведь только в этом году Украина должна выплатить 7,4 млрд долл. долгов.

«Сегодня мы тратим 130 миллиардов гривень в год на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

В условиях, когда национальная экономика не может обеспечить обслуживание долга, МВФ является лучшим возможным источником финансирования. Ведь занимать средства в подобных объемах на рыночных условиях Украина не способна - это слишком дорого. С нынешним состоянием государственных финансов частные внешние кредиторы готовы финансировать страну исключительно на крайне выгодных для себя условиях, которые покроют возможные риски. И цена таких заимствований может стать неподъемной для национальной экономики.

Еще одним вариантом развития событий является объявление дефолта. Однако при таком сценарии о каком-либо внешнем финансировании государству придется забыть на многие годы, а для корпоративного сектора привлечение кредитов и инвестиций крайне усложнится. Забыть придется и о планах ускорения экономического роста, о курсовой стабильности и показателях инфляции, состоящих из одной цифры, а не из двух-трех. Плюс - дефолт абсолютно не означает автоматического списания долгов страны. Бремя погашения долгов будет переложена на плечи следующих поколений украинцев.

На словах и президент, и премьер-министр неоднократно заявляли о готовности провести необходимые реформы и продолжить сотрудничество с МВФ.

По сути, необходимы две реформы: усиление борьбы с коррупцией с созданием независимого антикоррупционного суда (ключевое слово - независимого), а также приведение цен на газ к рыночному уровню для устранения возможностей коррупции в энергетическом секторе. И если в вопросе создания антикоррупционного суда власти традиционно боятся находящихся вне контроля институтов, то цены на газ - еще и политически непопулярное решение.

Визит технической миссии МВФ, похоже, стал еще одной попыткой договорится о смягчении условий. Ведь именно власти Украины пригласили экспертов Фонда в Киев.

Однако, пока представители МВФ не дали сигналов о смягчении позиции и об изменении своих требований.

«В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде, и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой обязательствами страны и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы», - сообщили в Фонде.

Также представители МВФ отметили важность реализации отсроченных мер в энергетическом секторе (урегулирование цен на газ) и в бюджетной политике. Без выполнения этих условий надеется на продолжение сотрудничества Украины и МВФ будет сложно.

Борьба за независимость антикоррупционного суда

Обязательства по созданию антикоррупционного суда Украина подтвердила еще весной 2017 года - соответствующее письмо о намерениях к МВФ подписали все ветви власти. Однако уже осенью прошлого года президент Петр Порошенко публично заявил, что в наиболее развитых современных демократиях не существует специализированных антикоррупционных судов, в связи с чем этот рецепт не является наилучшим для Украины.

«Я хочу, чтобы в Украине все суды были антикоррупционными», - сказал президент.

Тем не менее, уже к концу 2017 года риторика главы государства изменилась, и 22 декабря Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Гражданские организации и международные партнеры Украины, включая МВФ, раскритиковали законопроект из-за его несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности - в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

Критику вызвало уменьшение в законопроекте роли международной панели экспертов в отборе судей по сравнению с рекомендациями Венецианской комиссии. Ведь во время отбора руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры участие международных экспертов было масштабным и полноправным.

Также гражданские организации раскритиковали предложения по расширению сферы ответственности этого суда, включающую, например, дела о наркомании, а также завышенные требования к кандидатурам судей, что может усложнить создание и работу такого суда.

При этом глава правительства Владимир Гройсман неоднократно выражал поддержку созданию независимого антикоррупционного суда в соответствии с высокими международными стандартами.

«В ближайшие месяцы должен быть одобрен закон о создании независимого, качественного антикоррупционного суда. Самое главное - это не просто его создать, а чтобы этот антикоррупционный суд в конце концов вынес первый приговор тем коррупционерам, которые перепутали свой собственный карман с государственным», - подчеркивал Гройсман.

В любом случае парламентские дискуссии по поводу создания антикоррупционного суда еще впереди. Удастся ли обеспечить его независимость и соответствие международным стандартам - покажет время. Если все таки не удастся – вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с МВФ.

Рыночные цены на газ

Со времени смены власти в Украине в 2014 году Международный валютный фонд в обмен на масштабную финансовую помощь согласовал с Украиной ряд реформ, проведение которых должно было обеспечить ускорение экономического роста. Ведь, с одной стороны, МВФ, как кредитор, должен быть уверен, что страна будет способна вернуть долги, с другой - у Фонда общепризнанно лучшая экономическая экспертиза в мире. Одной из ключевых согласованных мер была реформа энергетического сектора, предусматривающая приведение цен на газ для населения и бизнеса к единому рыночному уровню. Ведь если цена на газ для населения значительно ниже цены для промышленности, существует непреодолимый соблазн благодаря коррупционным схемам покупать газ якобы для нужд населения и использовать его в производстве либо перепродавать по рыночной цене. В правительстве Украины признали, что подобная коррупция в энергетическом секторе имела макроэкономические последствия - то есть отнимала проценты экономического роста.

В мае 2016 года правительство Гройсмана установило единую предельную цену на газ для всех категорий потребителей и, одновременно, продолжило программу субсидирования наиболее уязвимых слоев населения, а также программы восстановления и развития собственной добычи газа.

«Мы установили предельную рыночную цену на газ для того, чтобы уничтожить коррупцию. Ни для кого не секрет, что государственный газ по в три-четыре раза заниженной цене ранее скупался дельцами, в том числе теми, которые присутствуют в парламенте, и даже теми, кто, возможно, блокирует трибуну, и перепродавался в два-три раза дороже. Подтверждения этому есть», - отмечал премьер.

Глава правительства подчеркивал, что только за десять лет существования двух цен на газ Украина потеряла порядка 53 млрд долл. - сумму, достаточную для погашения более двух третей внешнего долга.

«За несколько десятилетий создались целые империи газовых королей и королев, которые имеют миллиардные состояния, сделанные на том, что у граждан отбирали возможность нормально жить», - говорил Гройсман.

С 2016 года прошло не так много времени - и в Украине снова две цены на газ.

Ведь в мае 2016 года правительство утвердило формулу, выполнение которое должно было раз в полугодие приводить к пересмотру цены на газ для населения для ее сохранения на рыночном уровне. А уже в октябре 2017 года Кабмин отказался выполнять принятую им же формулу, которая должна была повысить цену на газ для населения в текущем отопительном сезоне на 18%.

На сегодняшний день, согласно открытым биржевым данным, рыночная цена на газ для промышленности составляет около 8,2 грн за кубометр, и это без учета затрат на транспортировку. Такая же цена и в прейскуранте основного газового трейдера «Нафтогаз Украины» - она будет действовать с 1 марта. Цена газа для населения с учетом транспортировки на сегодня составляет 6,9 грн за кубометр.

По словам источника в правительстве, Кабмин в ходе последних консультаций с МВФ предлагал разные варианты повышения цен на газ, однако ни один из них не предусматривал обеспечение единой рыночной цены - залога устранения коррупционного соблазна. Ведь, вопреки расхожему мнению, в конечном итоге за каждый кубометр газа украинцы платят больше полной рыночной стоимости, даже если цена льготная - через сокращение возможностей развития собственной добычи госкомпаниями, вымывание валюты из страны, курсовую нестабильность, инфляцию, дефицит бюджета. В конце концов, граждане расплачиваются низким уровнем жизни, плохими больницами, школами и дорогами.

Международный валютный фонд предлагает простую схему: единая рыночная цена на газ плюс система субсидий, которая должна вселить уверенность в завтрашнем дне тем украинцам, которые неспособны заплатить полную цену. Госкомпании при этом не страдают и получают возможность активнее инвестировать в собственную добычу, а соблазн перепродать либо использовать в производстве газ, купленный по цене «для населения», устраняется. Правительство же выполняет ту функцию, ради которой, в отличии от частных либо государственных компаний, и существует: обеспечивает социальные нужды населения через финансирование субсидий.

Но похоже, что украинские власти находятся в поиске собственного уникального пути. Однако в погоне за политическим рейтингом потеря поддержки основного кредитора Украины может стать экономической трагедией. Тем более, что ни институциональные кредиторы, ни частные инвесторы, ни даже советники премьер-министра не видят противоречий между условиями кредитования МВФ и долгосрочными интересами Украины. Тем не менее, поводов для заявлений об успехе сотрудничества мало - страна получила всего четыре транша на общую сумму 8,7 млрд долл. по четырехлетней программе Фонда с потолком финансирования в 17,5 млрд долл., хотя согласно изначально согласованному графику реформ должна была бы уже получить 12 траншей.

Таким образом, деятельность украинских властей на пути ключевых реформ в ближайшие месяцы может стать ярким проявлением борьбы между популизмом и здравым смыслом.

Максим Шевченко