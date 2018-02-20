Из-за "задержек" и "перерасхода": ЕС закрывает модернизацию пограничных пунктов на западе Украины
Европейский Союз закрывает проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины.
Об этом сообщает Reuters.
"Программа была призвана помочь интегрировать экономику Украины с соседними странами ЕС путем построения или модернизации пограничных пунктов на пропускных пунктах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По данным ЕС, проекты были направлены на уменьшение времени, необходимого для пересечения границы, и улучшение таможенных процедур", - говорится в сообщении агентства.
Проект по обновлению шести украинских пропускных пунктов на восточном рубеже Евросоюза был основан в 2014 году.
Согласно внутренней переписке в правительстве Украины и переписке между Еврокомиссией и Украиной, предоставленной источником из правительственного учреждения Украины, реализация программы потерпела неудачу после ряда задержек, просчетов и перерасходов при участии местных чиновников и подрядчиков.
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Представитель Евросоюза в комментарии Reuters сказал: "После проведения нами оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок. Шесть проектов находятся в процессе закрытия и неиспользованные средства будут компенсированы".
По словам высокопоставленного европейского дипломата, привлеченного к делам в Украине, "существует определенная усталость в Украине. Люди недовольны отсутствием реформ, особенно в сфере коррупции (борьба с коррупцией). Дела застопорились", однако ЕС будет продолжать поддержку Украины.
По состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов не был завершен, хотя Евросоюз предоставлял 29,2 млн евро на финансирование.