Из-за "задержек" и "перерасхода": ЕС закрывает модернизацию пограничных пунктов на западе Украины

Утверждается, что реализация проекта потерпела неудачу после задержек, просчетов и перерасходов при участии местных чиновников и подрядчиков.

Европейский Союз закрывает проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"Программа была призвана помочь интегрировать экономику Украины с соседними странами ЕС путем построения или модернизации пограничных пунктов на пропускных пунктах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По данным ЕС, проекты были направлены на уменьшение времени, необходимого для пересечения границы, и улучшение таможенных процедур", - говорится в сообщении агентства.

Проект по обновлению шести украинских пропускных пунктов на восточном рубеже Евросоюза был основан в 2014 году.

Согласно внутренней переписке в правительстве Украины и переписке между Еврокомиссией и Украиной, предоставленной источником из правительственного учреждения Украины, реализация программы потерпела неудачу после ряда задержек, просчетов и перерасходов при участии местных чиновников и подрядчиков.

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Представитель Евросоюза в комментарии Reuters сказал: "После проведения нами оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок. Шесть проектов находятся в процессе закрытия и неиспользованные средства будут компенсированы".

По словам высокопоставленного европейского дипломата, привлеченного к делам в Украине, "существует определенная усталость в Украине. Люди недовольны отсутствием реформ, особенно в сфере коррупции (борьба с коррупцией). Дела застопорились", однако ЕС будет продолжать поддержку Украины.

По состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов не был завершен, хотя Евросоюз предоставлял 29,2 млн евро на финансирование.