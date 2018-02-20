Коррупция мешает новой Украине: в Еврокомиссии назвали реформы, которые должна провести наша страна

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Украина в рамках реформ должна создать антикоррупционный суд, провести приватизацию, анбандлинг «Нафтогаза» и создать эффективного оператора ГТС.

Украина в рамках проведения дальнейших реформ должна создать антикоррупционный суд, провести приватизацию, улучшить управление государственных компаний, провести анбандлинг национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и создать эффективного оператора газотранспортной системы (ГТС).

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Об этом заявил генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Кристиан Даниэльссон на международной встрече высокого уровня по вопросам реформ в Украине.

«Коррупция вредит бизнес-климату, инвестициям и восприятию новой Украины. Создание антикоррупционного суда является неотъемлемой частью реформ... Также важно улучшить работу государственного сектора - провести приватизацию и улучшить управление госкомпаний», - сказал он.

Даниэльссон подчеркнул важность продолжения реформ в энергетике, включая анбандлинг «Нафтогаза» и создание эффективного оператора газотранспортной системы.

Как сообщал УНИАН, ранее государственный департамент США призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ. Премьер-министр Владимир Гройсман 20 февраля заявил, что украинской власти за четыре года, прошедших после Революции достоинства, не удалось обеспечить устойчивый экономический рост и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.

Для продолжения сотрудничества Украины с МВФ стране необходимо провести ряд реформ: обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и обеспечить выполнение бюджета на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.