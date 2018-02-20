Украина продолжает получать налоги из ОРДЛО - Госказначейство

По словам главы ведомства, уже третий год подряд полученные с оккупированных территорий средства зачисляются на счета соответствующих областных военных администраций.

Украина продолжает получать налоговые платежи с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе ежегодного публичного отчета.

«Налоги платятся», - сказала Слюз, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, уже третий год подряд полученные с оккупированных территорий средства зачисляются на счета соответствующих областных военных администраций.

Слюз сообщила, что в прошлом году Донецкая область заплатила чуть больше 1 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты, Луганская – несколько меньше.

В то же время она отметила, что Автономная Республика Крым и Севастополь налоги в бюджеты Украины не уплачивают, так как с марта 2014 года отрезаны от системы электронных платежей Национального банка.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за вреда экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО. В правительстве оценивали потери экономики Украины от торговой блокады ОРДЛО в 1% ВВП.

В марте 2014 года в результате непризнанного мировым сообществом референдума в Автономной Республике Крым Украина потеряла полуостров, поскольку Кремль включил его в состав Российской Федерации. С 7 августа 2014 года Национальный банк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.