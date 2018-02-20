Мошенническое приложение «Универсальный мобильный банкинг» заразило более 6 тысяч устройств – эксперты

Несмотря на удаление приложения вечером 19 февраля, данные продолжали поступать на сервер злоумышленников как минимум до обеда 20 февраля.

Мошеники с помошью приложения для Android «Универсальный мобильный банкинг», который объединял функционал пяти украинских банков – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «ОТП Банк», «Альфа-Банк», «Райффайзен Банк Аваль» заразили 6,57 тыс. смартфонов, скомпрометировали более 2 тыс. банковских карт и украли около 5,5 тыс. паролей от систем «мобильного банкинга», сообщают эксперты отдела реагирования на инциденты компании CyS-Centrum.

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Отмечается, что все украденные данные, из них 80%, которыми воспользоваться не успели, возвращены банкам для последующей обработки.

«Функционал программы позволяет «воровать» сообщения, данные держателей карт, а также номер телефона и пароль для доступа в мобильный банкинг, единственным эффективным способом полноценной ликвидации угрозы было получение информации о скомпрометированных данных клиентов и их передача вышеупомянутым банкам для отработки», - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что, несмотря на удаление приложения вечером 19 февраля, данные продолжали поступать на сервер злоумышленников как минимум до обеда 20 февраля.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 февраля, «ПриватБанк» предупредил клиентов об опасности регистрации и использования приложения для Android «Универсальный мобильный банкинг», размещенного в Google Play 14 февраля, называя его мошенническим.