Сколько конфискованных денег Януковича осталось в бюджете: отчет Госказначейства

По словам главы ведомства, распорядители бюджетных средств в 2017 году использовали 14 млрд грн конфискованных средств Януковича.

Распорядители бюджетных средств в 2017 году использовали 14 млрд грн из доступных для расходования на этот период 22 млрд грн конфискованных средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе ежегодного публичного отчета.

По ее словам, на счета Госказначейства в прошлом году поступили средства от спецконфискации в размере гривневого эквивалента 29 млрд грн, при этом бюджет на 2017 год предусматривал использование 22 млрд грн из этих средств. «Кассовые расходы составили 14 млрд грн. Неиспользованные 8 млрд грн остались переходными и могут использоваться в этом году», - сказала Слюз.

По информации главы Госказначейства, в рамках решения Кабинета министров средства от спецконфискации могли использовать 11 распорядителей, включая министерства внутренних дел, обороны, экономического развития и торговли, регионального развития, аграрной политики и продовольствия, финансов.

Также Слюз отметила, что, помимо неиспользованных 8 млрд грн в прошлом году, в этом году также могут быть использованы 7 млрд грн, не предусмотренных в бюджете на прошлый год. «Если они будут распределены, и это будет предусмотрено Законом о государственном бюджете, то казначейство будет выполнять ту норму, которая будет действовать в этом году», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл.