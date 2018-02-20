Глава Госказначейства уверена в отсутствии угрозы дефолта для Украины

Расходы на обслуживание госдолга в прошлом году составили 110 млрд в гривневом эквиваленте.

Глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз уверена в отсутствии угрозы дефолта для Украины.

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«Дефолта не будет на сегодняшний день, потому что мы проводим платежи в соответствии с бюджетной росписью», - сказала Слюз в ходе ежегодного публичного отчета, отвечая на вопрос о значительной долговой нагрузке Украины.

Глава Госказначейства напомнила, что государственный и гарантированный государством долг Украины на начало 2018 года достиг 2,1 трлн, а расходы на обслуживание долга в прошлом году составили 110 млрд в гривневом эквиваленте.

«По дефициту общего фонда госбюджета мы за пределы нормы не вышли. Это означает, что мы меньше заимствовали», - добавила Слюз, отметив, что в прошлом году Украина не получила ожидаемый объем финансирования от Международного валютного фонда, однако Министерство финансов заимствовало необходимые средства на покрытие дефицита общего фонда госбюджета на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.

Согласно Программе управления государственным долгом на 2018 год, Министерство финансов оценивает общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета в 305,9 млрд грн и планирует в 2018 году заимствовать 231,961 млрд грн.