В НБУ рассказали, от кого зависит продление санкций против «дочек» российских госбанков

Санкции в отношении «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка» введены в действие указом президента Украины 16 марта 2017 года сроком на 1 год.

Решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых истекает в марте текущего года, в рамках действующего законодательства принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента Украины.

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Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Национального банка Украины, который в марте 2017 года по поручению СНБО предложил применить санкции к этим структурам. Санкции были впоследствии утверждены СНБО и введены в действие указом президента Петра Порошенко.

«Согласно части третьей статьи 5 Закона Украины «О санкциях» решение о применении, отмене и внесении изменений в санкций в отношении юридических лиц, находящихся под контролем иностранного юридического лица, принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины», - сообщили в пресс-службе НБУ, отвечая на вопрос о намерениях продлить санкции в отношении «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания «Сбербанка России») завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского «ВиЭс Банка» группе «ТАС», принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко. Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.