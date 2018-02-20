У ГФС нет данных о прекращении финансирования ЕС модернизации границы с Украиной
21:23, 20 февраля 2018
484 0
В ГФС отмечают, что говорить о возврате средств сейчас некорректно.
Говорить о необходимости возврата средств пока преждевременно / dpsu.gov.ua
Государственная фискальная служба заявляет, что у нее нет информации о закрытии ЕС проекта модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной и говорить о возврате средств сейчас некорректно.
Об этом ДФС сообщила в ответ на запрос "Радио Свобода".
Читайте такжеВторжение в Украину регулярной армии РФ помешало успешному завершению АТО - Порошенко
В фискальной службе отмечают, что в ноябре-декабре прошлого года ведомство направило финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС.
«На сегодняшний день ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно», - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее агентство сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter