У ГФС нет данных о прекращении финансирования ЕС модернизации границы с Украиной

В ГФС отмечают, что говорить о возврате средств сейчас некорректно.

Государственная фискальная служба заявляет, что у нее нет информации о закрытии ЕС проекта модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной и говорить о возврате средств сейчас некорректно.

Об этом ДФС сообщила в ответ на запрос "Радио Свобода".

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В фискальной службе отмечают, что в ноябре-декабре прошлого года ведомство направило финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС.

«На сегодняшний день ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно», - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее агентство сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины.