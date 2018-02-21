В Atlantic Council предупредили об опасности "значительной девальвации" гривни

По мнению эксперта Atlantic Council, Украине нужно как минимум 15 миллиардов долларов международных резервов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность.

Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать «значительную девальвацию» национальной валюты.

Об этом эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

Читайте такжеКоррупция мешает новой Украине: в Еврокомиссии назвали реформы, которые должна провести наша страна

«Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке этого года, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов», – отметил Асунд.

Однако, по его мнению, этого не достаточно. «Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию», – добавил он.

Справка УНИАН: МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

В то же время, в МВФ по итогам работы представителей Фонда в Киеве с 12 по 16 февраля призвали безотлагательно рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде, а также выполнить обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ транш в 2 млрд долл.