В Atlantic Council заявили о "больших шансах" Украины получить пятый транш МВФ

По мнению эксперта Atlantic Council, в Кабмине и Верховной Раде есть большое количество людей, которые понимают важность создания Антикоррупционного суда.

Эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал недавнее публичное заявление Международного валютного фонда относительно Украины, в котором были изложены рекомендации по реформам.

"Считаю, очень хорошо, что МВФ четко и публично заявил свою позицию", – отметил Аслунд в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

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Он считает, что "как правило, МВФ скорее общается с правительством, чем с общественностью".

"Думаю, что их побудило к такой позиции осознание того, что власть неоднократно неверно подавала их взгляды и они не хотят пережить это снова, поэтому они обращаются к общественности", - отметил он.

Среди примеров неверного информирования Аслунд назвал случай в Давосе.

"10 января Рон Ван Роден, глава миссии МВФ, послал очень четкое письмо главе администрации президента Игорю Райнину, а после встречи президента Порошенко с Кристин Лагард в Давосе просочилась информация, словно, она не знала о письме. Очевидно, что это - неправда", - подчеркнул аналитик.

"Среди требований, которые приводит МВФ, конечно, одно является гораздо более важным, чем все остальное – это создание независимого антикоррупционного суда", - убежден аналитик.

"После начала судебной реформы стало очевидным, что Украине нужен один хороший суд, который действительно работает. Это – чрезвычайно важно. При отсутствии действенного суда, украинцы выводят средства на около 5 процентов ВВП ежегодно и Украина не получает соответствующих средств в виде прямых иностранных инвестиций, ведь инвестировать опасно. Это – ключевой момент для экономического и социального развития Украины", - отмечает аналитик.

Все же Аслунд убежден, что Украина имеет большие шансы получить пятый транш МВФ.

Шансы на победу в вопросе антикоррупционного суда – значительные, утверждает эксперт.

"В правительстве и парламенте есть большое количество людей, которые понимают (важность реформы - Г.А.), поэтому, думаю, у нас есть большие шансы победить", - подчеркнул он.