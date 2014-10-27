Эмоциональное давление на валютный курс утихнет после выборов - банкир

Завершение парламентских выборов снизит эмоциональное давление на валютный курс, а также будет способствовать восстановлению доверия к банкам, считает глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«Будут преодолены беспокойство и тревога, которые пытались взбудоражить в украинском обществе внешние силы. Утихнет эмоциональное давление на валютный курс. Начнется восстановление доверия к банкам», - сказал Пышный в комментарии УНИАН.

По мнению банкира, первоочередная задача нового парламента – сделать украинцев инвесторами собственной страны и при этом удержать макрофинансовую ситуацию с помощью международных финансовых институтов, что позволит повысить доверие и со стороны внешних инвесторов.

Читайте такжеГривня на межбанке держится на 13,12 за долларПышный отметил, что результаты выборов подтвердили вотум высокого доверия украинского общества к правительству и президенту, а также четкий курс страны на европейскую интеграцию, системные реформы.

«В ближайшее время будет подписано коалиционное соглашение, разрабатываемое на основании Соглашения об ассоциации. Не менее важно быстро и достойно пройти кадровую эпопею. Страна готова к реформам. Реформам непростым, болезненным, но жизненно необходимым», - добавил банкир.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 55,28% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, 5-процентный барьер преодолевают партии «Народный фронт» - 21,6%, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,45%, «Объединение «Самопомич» - 11,2%, «Оппозиционный блок» - 9,79%, Радикальная партия - 7,34%, «Батькивщина» - 5,65%.