Украина пока не достигла окончательной договоренности с МВФ об антикоррупционном суде – Минфин

По словам министра финансов, в целом визит технической миссии Фонда с 12 по 16 февраля был результативным.

Визит технической миссии Международного валютного фонда с 12 по 16 февраля в целом был результативным, однако окончательной договоренности по вопросам создания антикоррупционного суда и энергетической реформы пока не достигнуто.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, комментируя визит группы экспертов МВФ в Киев.

«Я считаю, что эта миссия, этот визит был результативным», - сказал министр.

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По его словам, представители технической миссии МВФ обсуждали с представителями украинской власти несколько вопросов.

«По некоторым мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, по антикоррупционному суду, по вопросу энергетики - энергетической реформы - есть определенный прогресс, но окончательной договоренности не было достигнуто», - добавил Данилюк.

В то же время, он подчеркнул, что работа с МВФ продолжается, и выразил надежду, что она продолжится и в дальнейшем, для чего правительство в сотрудничестве с парламентом примет ряд необходимых и нужных прежде всего для Украины решений.

«Я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться по пути реформ, и нас будут поддерживать наши коллеги», - отметил министр.

Справка УНИАН МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы заканчивается в марте 2019 года.

26 января Президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

В то же время, в МВФ по итогам работы представителей Фонда в Киеве с 12 по 16 февраля призвали безотлагательно рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде, а также выполнить обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ в 2 млрд долл.