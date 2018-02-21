Сколько сегодня стоит валюта: Нацбанк опустил гривню к доллару, но укрепил к евро

Официальный курс НБУ на 21 февраля: 100 USD – 2707.2945 грн; 100 EUR – 3340.8014 грн; 10 RUR - 4.7900 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2707.2945 (20 февраля – 2701.1922)

100 EUR –3340.8014 (20 февраля – 3352.1795)

10 RUR – 4.7900 (20 февраля – 4.7941)

Во вторник, 20 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,03/27,06 грн/долл.

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару ниже на 2 копейки по сравнению с уровнем открытия торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,31/33,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0729 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 558 сделок на сумму 321,12 млн долл.