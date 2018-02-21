Украинская «дочка» российского ВТБ прекратила сотрудничество с Visa

Карты указанной платежной системы работать не будут.

Украинский дочерний банк российского государственного «Внешторгбанка» - «ВТБ Банк» - с сегодняшнего дня, 21 февраля, прекращает сотрудничество с международной платежной системой Visa, в связи с чем карты указанной системы работать не будут.

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«Уважаемые клиенты! Просим вас принять во внимание, что с 21 февраля 2018 года «ВТБ Банк» прекращает сотрудничество с международной платежной системой Visa», - сообщается на сайте финучреждения.

По информации банка, с 21 февраля обслуживание карт Visa будет полностью прекращено, однако клиенты смогут пользоваться платежными картами международной платежной системы Mastercard без открытия нового карточного счета.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку». Банк завершил 2017 год с убытком в 4,112 млрд грн.

До 16 марта 2018 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.