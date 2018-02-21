НБУ с июня начнет внедрение нового норматива для банков

С 1 июня расчет норматива коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) будет осуществляться в тестовом режиме, а с 1 декабря норматив LCR станет обязательным к исполнению.

Национальный банк Украины с 1 июня внедряет новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR – с целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности.

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Введение LCR в Украине - это важный шаг в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС и рекомендаций Базельского комитета. Следующим шагом в этом направлении будет введение еще одного норматива - коэффициента чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а также принятие новых стандартов организации системы управления рисками в банках Украины, включая риск ликвидности", - цитируются в сообщении слова заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

В сообщении отмечается, что коэффициент покрытия ликвидностью - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности, характерным для кризисных периодов, когда происходит значительный отток средств клиентов.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлено на уровне 100%. Период, необходимый для достижения этого значения банками, будет определен НБУ по результатам тестовых расчетов.

«С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев. С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ ежемесячно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины Нацбанк с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 80 финучреждений, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. За этот период фонд выплатил вкладчикам банков порядка 80 млрд грн возмещения.

Справка УНИАН. LCR - коэффициент ликвидности, разработанный Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС в соответствии с положениями CRR/CRD IV. На сегодня LCR введен в 45 странах мира, в том числе в тех, которые не являются членами Базельского комитета по банковскому надзору.