В Roshen подтвердили торговлю с непризнанным Приднестровьем

Президент кондитерской корпорации заверил, что этот бизнес "прозрачен".

Кондитерская корпорация Roshen торгует с приднестровской компанией "Шериф" несмотря на спорный статус Приднестровья.

Читайте такжеRoshen встретился с россиянами в суде ЕС из-за конфет "Рачки"

Данную информацию подтвердил президент корпорации Вячеслав Москалевский в комментарии «Радио Свобода».

«Ну да, торгуем, конечно. И не только мы. Дело в том, что мы торгуем с ними как с резидентами Молдовы, понимаете», - сказал он.

На замечание журналистов, что Приднестровье – это сепаратистский регион, он ответил: "Вообще то, ну о том, что он сепаратистский, мне не известно. Это же уже 10 или 20 лет происходит".

"На самом деле мы отправляем этот товар в Молдову, а значит, в Тирасполь. То, что в Молдове сейчас обдумывают, как существует в Молдове Приднестровье, это для меня вопрос, понимаете? Я же не один такой. Это же сейчас только молдаване спохватились, а так эта практика существует уже лет 20", – сказал Москалевский.

Президент Roshen заверил, что этот бизнес "прозрачен": "У меня все таможенные декларации. И у меня отъезжают автомобили, я получаю деньги, понимаете?".

А информацию о том, что товар отправляли прямо в Приднестровье, в обход контроля Молдовы, он объяснил так: "Эта ситуация такая, что на границе Молдовы и Украины в районе Приднестровья – там не стоят молдавские пограничники".

"Я могу сказать, что я достаточно долго ездил в Кишинев, и когда вы едете в Кишинев из Украины, вы едете по трассе Полтава – Кишинев, проезжая через Приднестровье. То есть для того, чтобы попасть в Молдову, нужно проехать через Приднестровье", – сказал Москалевский.

"Поэтому это очень не простой вопрос. И наверное это вопрос к Министерству иностранных дел Молдовы и Министерства иностранных дел Украины", – заявил он.

"Как вы понимаете, я же там не один такой. Там и Coca-Cola, и все. И это же не один год, понимаете?", – сказал Москалевский.

На данные, что с 2014 года до первой половины 2017 года заработано около 3 миллионов долларов, он ответил: "Так я и раньше работал. Ничего не изменилось".

"Есть какие-то общие разговоры на эту тему. А есть конкретные. Есть таможенный режим. Для того, чтобы отправить машину, я должен на таможне затаможить ее на адрес фирмы "Шериф", город Тирасполь. Банк у меня контролирует то, что пришли деньги из города Тирасполя, доллары США, все. Вот так оно существовало. И поверьте, это же не с 2014 года. Это существует очень давно. Это все известно", – заявил Москалевский.

Напомним, молдавское отделение международной организации журналистских расследований Rise – RISE Moldova – на днях опубликовало материал о том, как на фоне ограничений официальным Киевом торговли с оккупированной частью Донбасса и аннексированным Россией Крымом украинские компании дальше зарабатывают на экспорте в Приднестровье – сепаратистском регионе на востоке другой страны – Молдовы.

Среди крупнейших отправителей товаров в Приднестровье – украинские представительства мировых брендов «Кока-кола» и «Нестле», и даже компания президента Украины Петра Порошенко Roshen. Их основной бизнес-партнер – приднестровское общество с ограниченной ответственностью «Шериф» тамошнего олигарха Виктора Гушана, говорится в публикации.

Корпорація Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственных площадки в Виннице, Кременчугская); две производственных площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (г. Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.