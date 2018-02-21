В обменниках подешевела валюта

​​ Стоимость доллара в обменниках Киева снизилась до 27,10 грн, евро - до 33,70 грн. Продать доллары можно за 27,05 грн, евро - за 33,50 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 21 февраля составляет 27,10 грн, евро - 33,70 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,05 грн, евро - за 33,50 грн.

Во вторник, 20 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,20 грн, евро - 33,90 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, укрепление гривни в последние недели свидетельствует о доминировании благоприятных факторов, под влиянием которых в январе на межбанковском валютном рынке выросло предложение валюты и снизился спрос на нее.

Среди благоприятных факторов в НБУ назвали рост поступлений валюты от нерезидентов в результате покупки ими облигаций внутреннего госзайма, восстановление предложения валюты со стороны аграриев и благоприятную внешнюю конъюнктуру для металлургии.

Кроме того, как отметили в НБУ, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и рост предложения валюты на наличном сегменте рынка со второй половины января.

Также в НБУ подчеркнули, что после перехода Украины на плавающий обменный курс в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными для валютного рынка Украины, которому свойственна определенная сезонность.