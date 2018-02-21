В обменниках подешевела валюта
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 21 февраля составляет 27,10 грн, евро - 33,70 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,05 грн, евро - за 33,50 грн.
Во вторник, 20 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,20 грн, евро - 33,90 грн.
Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, укрепление гривни в последние недели свидетельствует о доминировании благоприятных факторов, под влиянием которых в январе на межбанковском валютном рынке выросло предложение валюты и снизился спрос на нее.
Среди благоприятных факторов в НБУ назвали рост поступлений валюты от нерезидентов в результате покупки ими облигаций внутреннего госзайма, восстановление предложения валюты со стороны аграриев и благоприятную внешнюю конъюнктуру для металлургии.
Кроме того, как отметили в НБУ, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и рост предложения валюты на наличном сегменте рынка со второй половины января.
Также в НБУ подчеркнули, что после перехода Украины на плавающий обменный курс в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными для валютного рынка Украины, которому свойственна определенная сезонность.