Банковская система Украины завершила год с убытком в 24,4 миллиарда

Окончательные показатели могут быть откорректированы по результатам годового аудита.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком в 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.

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Как говорится в материалах Национального банка Украины, окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год еще могут быть откорректированы до конца апреля по результатам годового аудита.

Обнародованный показатель за 2017 год в 6,5 раз меньше исторически рекордного показателя убытка банковской системы, полученного в 2016 году, на уровне 160 млрд грн.

Ранее в НБУ сообщали, что банковская система по итогам 2017 года получила 25,972 млрд грн убытка, в том числе платежеспособные банки получили 24,360 млрд грн убытка, неплатежеспособные – 1,612 млрд грн убытка.

Наибольшие убытки по итогам года у «ПриватБанка» (22,966 млрд грн), «Проминвестбанка» (7,656 млрд грн) и «ВТБ Банка» (4,112 млрд грн).

Наибольшую прибыль получили «Райффайзен Банк Аваль» (4,469 млрд грн), «УкрСиббанк» (1,467 млрд грн) и «Креди Агриколь Банк» (1,110 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив с учетом неплатежеспособных банков отрицательный финансовый результат на уровне 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.