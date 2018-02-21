Венесуэла похвалилась первыми итогами продажи национальной криптовалюты: за день заработала $735 миллионов

Венесуэла, благодаря запуску первой в мире государственной криптовалюты, уже собрала сотни миллионов долларов, сообщил президент страны Николас Мадуро. Читайте такжеЕС ввел новые санкции против граждан Венесуэлы и КНДР

"Только за один день продаж El Petro собрано 735 млн долларов. Сегодня рождается криптовалюта, которая может потягаться с Суперменом", - заявил он в Каракасе, намекая на доллар США, передает «Немецкая волна».

Венесуэла, страдающая от глубокого кризиса, надеется на то, что собственная криптовалюта позволит ей восстановить экономику. Инвесторы имеют возможность до 19 марта покупать El Petro, стоимость которой составляет около 60 долларов за единицу. Всего планируется реализовать 100 млн криптомонет. Это означает, что если Венесуэле удастся осуществить эту цель, то капитализация El Petro составит 6 млрд евро, и она войдет в первую десятку криптовалют.

В Венесуэле уже многие годы продолжается борьба за власть между Мадуро и оппозицией, которая обвиняет президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции.

Чтобы наказать Каракас за преследование оппозиции, США ввели против Венесуэлы санкции, которые только усугубили экономический кризис в этой стране, резко обострившийся из-за падения мировых цен на нефть.