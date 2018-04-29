Мандат на реформы

В Украине состоялись внеочередные парламентские выборы, результатом которых можно смело назвать победу демократии, проевропейской политики. Украинцы отказались от лево- и праворадикальных партий, сделав выбор в пользу проевропейских сил. Так, по итогам обработки ЦИК более 50% бюллетеней 5-процентный барьер преодолевают «Народный фронт» - 21,61%, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,45%, Объединение «Самопомич»- 11,10%, «Оппозиционный блок» - 9,82%, Радикальная партия - 7,38%, «Батькивщина» - 5,69%.

Запад выборы в Украине уже признал легитимными и заявил, что они даже немного обескуражили - прореформаторское устремление украинцев превысило прогноз западных экспертов. По их мнению, итог выборов имеет огромное значение для украинской демократии и становления правового государства. Запад также заверил в своей будущей поддержке Украины в ее экономических преобразованиях.

Положительно восприняли итоги выборов в парламент и отечественные рынки. Фондовики начали новую торговую послевыборную неделю уверенным ростом – индекс украинских акций UX повысился на 1,13% - до 1128,33 пункта. Индекс ПФТС вырос на 0,42% - до 438,76 пункта. Котировки гривни на межбанке практически не изменились к предвыборному дню, установившись на уровне 12,95/13,12 грн/долл.

Рынок ждет от народных избранников выполнения нетерпящих промедления задач: создания коалиции, формирования правительства и реализации первоочередных реформ, призванных изменить страну к лучшему, создать экономически сильное, единое государство европейского образца. И провести необходимые изменения нужно в кратчайшие сроки с учетом продолжающейся агрессии России, оккупации пророссийскими бандформированиями востока нашей страны, что в результате провоцирует углубление экономического кризиса. В своих предвыборных программах партии и блоки обещали реформы, призванные восстановить экономический рост в Украине. Но увы, они, как правило, были расписаны общими фразами, без уточнения конкретных шагов, источников финансирования. Поэтому будущие реформаторские действия новой ВР выглядят достаточно туманно.

Тем не менее, экс-депутат Европарламента Павел Коваль считает, что теперь у власти, которая получит в соратники Раду единомышленников, появится больше возможностей для реализации действенных реформ.

«Яценюк сам представлялся в предвыборной кампания как "камикадзе реформ". Он считал, что нет другого выхода, и он может посвятить свое политическое будущее проведению необходимых реформ. Правда, до сих пор он не провел достаточно много реформ. Но результат Народного фронта показывает, что Порошенко, однако, будет вынужден позвать Яценюка на должность премьера, и в Украине начинается эпоха реформ», - сказал Коваль.

А первыми решениями нового парламента после формирования коалиции и правительства должны стать утверждение плана реформ для Кабмина и проект госбюджета на 2015 год. Такова мнения придерживается глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Мы имеем большинство в парламенте, выступающее за европейский выбор. Однако сейчас нужна конкретная политика, а не только лозунги и призывы, как бы банально это ни звучало. Европейский выбор надо защищать и закреплять конкретными действиями, – сказал в комментарии УНИАН эксперт. - Что касается первостепенных шагов, то, в первую очередь, необходимо срочное завершение формирования коалиции, создание и формирование правительства с четкой программой реформ, которая должна быть утверждена парламентом и имплементирована. Также необходимо думать о бюджетном процессе на 2015 год».

Генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко также считает, что первоочередной задачей нового парламента будет принятие государственного бюджета на будущий год, причем с дефицитом в пределах 4% ВВП, что означает существенное урезание госрасходов. По словам эксперта, эти меры обусловлены рекомендациями ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда.

Также среди первоочередных шагов парламента, по мнению Дубко, будет принятие реформаторских законопроектов, признанных заложить основы для восстановления экономики в среднесрочной перспективе. При этом важнейшим направлением реформ является децентрализация государственного управления и финансов. «В финансовом секторе важнейшей задачей останется обеспечение мер по стабилизации банковской системы, выведению с рынка нежизнеспособных банков и поддержка остальных», - добавил эксперт.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в своем блоге пишет, что затягивание формирования парламентской коалиции и правительства после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и имитация реформ, вместо их реального воплощения, повлекут за собой государственный дефолт Украины и, возможно, третий кровавый Майдан. По его мнению, первостепенными реформами должны стать отмена депутатской неприкосновенности, принятие жесткого госбюджета страны на 2015 год с минимально возможным дефицитом в 4-5% ВВП, реформа судов, прокуратуры и силовых ведомств, проведение налоговой амнистии и учет доходов и расходов чиновников, отмена подавляющего большинства разрешительных процедур и документов.

По мнению Наймана, запад может и дальше закрывать глаза на процессы в нашей стране и оказывать финансовую помощь, но лишь в объемах, необходимых для того, чтобы удержать страну от полного краха и коллапса. «Для бизнеса и населения этот путь будет означать многолетнее прозябание и отсутствие перспектив. Это сценарий Аргентины», - отметил Найман, добавив, что о реальности такого сценария можно будет говорить уже через два-три месяца.

В то же время Найман не исключил, что финансовая помощь Запада на фоне имитации преобразований может закончиться. «Тогда Украину ждет дефолт, крах и, наверняка, новый Майдан. Теперь уже кровавый, учитывая, сколько людей прошли через АТО и научились убивать. Это будет полноценная гражданская война. И первыми жертвами станут современные власти, - спрогнозировал эксперт. - Это - югославский сценарий для Украины».

По его мнению, альтернативой пессимистическим прогнозам может стать программа реформ - либо шоковых, либо постепенных. Причем быстрые шоковые реформы, как отмечает эксперт, которые будут проводиться в жестком приказном порядке, при активной зачистке-люстрации и без оглядки на краткосрочный негативный социальный эффект, через год-два выведут Украину на траекторию мощного экономического роста. «По сути это - вариант жестких приказных реформ в стиле Сингапура. Лучший вариант с точки зрения экономических перспектив… Реальные реформы при активном сопротивлении раздутого чиновничьего аппарата и под давлением и при помощи западных советников - наиболее вероятный сценарий. Не самый плохой и не самый лучший. Что-то похожее происходит в Греции», - подытожил Найман.

Предрекают эксперты после выборов и снижение эмоционального давления на валютный курс, а также восстановление доверия к банкам. «Будут преодолены беспокойство и тревога, которые пытались взбудоражить в украинском обществе внешние силы. Утихнет эмоциональное давление на валютный курс. Начнется восстановление доверия к банкам», - считает глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный.

По мнению банкира, первоочередная задача нового парламента – сделать украинцев инвесторами собственной страны и при этом удержать макрофинансовую ситуацию с помощью международных финансовых институтов, что позволит повысить доверие и со стороны внешних инвесторов.

Таким образом, нас ждет самое интересное – формирование коалиции и правительства, от чего, в принципе, будет зависеть будущее Украины.

Требуются единомышленники: «на битье горшков» у новой власти времени нет

Эксперты считают, что процесс формирования коалиции будет ускорен, так как в Раду прошли практически единомышленники – промайдановские силы. Конечно, они не исключают трений по поводу дележа портфелей в Кабинете министров. При этом единственной беспроигрышной кандидатурой на пост премьера считают Арсения Яценюка. Кстати, он устраивает и Запад, который готов под него продолжить предоставление кредитов.

Из других нынешних членов правительства, по мнению экспертов, шансов уцелеть имеют очень немногие, среди них Владимир Гройсман – в качестве первого вице-премьера, министр обороны Полторак – его обещал переназначить Порошенко. Остальные – под большим вопросом. Первым, кого называют на вылет, так это министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.

«По тем данным, которые мы имеем на сегодня, то, в принципе, наш премьер-министр должен, по идее, сохраниться на своей должности. При этом он не назвал министерств, которые будут сохранены за его людьми. В частности, он не назвал Министерство энергетики. Эта позиция отдается на откуп партнеров по будущей коалиции», - отметил в комментарии УНИАН президент центра «Стратегия ХХI» Михаил Гончар. По его мнению, должность министра энергетики в новом правительстве может занять человек из команды президента. Гончар считает, что Порошенко должен усилить энергетический сектор позицией специального представителя по вопросам энергетической безопасности.

Есть уже заявления по поводу планов по формированию коалиции и правительства прошедших в парламент партий.

Так, президент Петр Порошенко заявил о заинтересованности в коалиции из 300 голосов, но о кандидатуре премьера говорить пока отказывается, лишь добавляя: «На сегодняшний день я бы хотел, чтобы мы в парламенте предлагали новые традиции».

Он считает, что партия «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» должны быть вместе, при этом двери коалиции открыты для многих, кроме оппозиционного блока. Первостепенной задачей Рады видит фундаментальные изменения Конституции, в том числе относительно децентрализации. Порошенко рассчитывает, что 10 дней, которые закон отводит для окончательного установления результатов парламентских выборов, переговоры по поводу руководящих должностей в правительстве и парламенте будут завершены.

«Я надеюсь, 10 дней, которые закон отводит для окончательного объявления результатов парламентских выборов, более чем достаточно для того, чтобы завершить все переговоры и относительно "премьериады", и относительно "спикериады", и относительно формирования правительства, и относительно формирования руководящих органов парламента», - сказал он.

Лидер «Народного фронта», премьер-министр Арсений Яценюк в утром понедельника, 27 октября, уже провел встречу с Порошенко, в ходе которой, по его словам, была достигнута договоренность о формировании в кратчайшие сроки новой коалиции и нового правительства.

При этом он выразил надежду, что в новый Кабинет министров войдут «исключительно профессиональные люди, которые способны проводить реформы и способны проводить изменения для Украины».

Схожие мнения и в «Батькивщине», занимающей шестое место в списке партий, прошедших в парламент. Народный депутат от этого блока Борис Тарасюк считает, что будущая демократическая коалиция может насчитывать больше, чем конституционное большинство – 300 депутатов. Отвечая на вопрос относительно кандидатуры будущего премьера, он отметил – «мы имеем подготовленного премьер-министра Юлию Тимошенко, которая уже дважды возглавляла правительство Украины достаточно успешно», правда, добавил, что о кандидатуре на пост главы правительства еще рано говорить.

В «Оппозиционном блоке», что совершенно ожидаемо, называют выборы-2014 самыми грязными по отношению к представителям оппозиции, и заявляют о готовности сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут выступать за устранение действующей власти. «Мы с самого начала это декларировали, что наша задача - это устранение действующей власти. Поэтому позиция нашей партии базируется на идеологических принципах, и если идеологические принципы кого-либо из коллег по парламенту совпадут с теми, которые нам наказали отстаивать наши избиратели, то, безусловно, мы будем воспринимать их как партнеров», - заявил лидер партии Юрий Бойко.

Таким образом, в новом парламенте, и это уже очевидно, при наличии агрессивной оппозиции будет создано результативное большинство, которое, можно надеяться, станет достойной поддержкой правительства для проведения в стране необходимых изменений.

Между тем, политологи прогнозируют, что парламент 8-го созыва будет работать недолго.

Так, руководитель Центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев считает, что после выборов «страна столкнется с проблемами, масштабы и последствия которых осознают далеко не все политики». По его мнению, ВР может превратиться в место «внутривидовой борьбы», место конкуренции за ресурсы, что не будет способствовать стабилизации ситуации в стране.

«Хочу посмотреть, как будет делиться бюджет - уже тогда начнут биться горшки. Отсюда Верховная Рада станет местом политической турбулентности, и те надежды, которые на нее возлагаются, что она все-таки даст какие-то рецепты по оздоровлению страны, увы», - сказал Золотарев.

Председатель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также не исключает, что парламент 8-го созыва будет краткосрочным. «Потому что и юридических оснований для роспуска этого парламента будет достаточно много, по сравнению с прошлой Конституцией. Очень нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в стране», - сказал эксперт.

По его мнению, между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, скорее всего, продолжится прагматичное партнерство, но при этом они останутся конкурентами.

«Что касается отношений Порошенко и Яценюка, судя по тому, как они складывались последние месяцы... Мне кажется, что и Петр Алексеевич, и Арсений Петрович сделали правильные выводы из истории 2005 года. Они понимают, что сейчас идти на повторение конфликта, который был между Ющенко и Тимошенко, - это обоюдная политическая смерть. Причем не только с точки зрения потери избирателей Украины, но и с точки зрения потери международных партнеров», - сказал эксперт.

По словам Фесенко, если Яценюк и Порошенко начнут сейчас выяснять отношения, они не получат денег от международных партнеров - Евросоюза и МВФ. «А это уже экономическая и финансовая смерть, и для них в политическом смысле, и для государства. Поэтому я думаю, что они будут умерять свои амбиции», - подытожил политолог.

Нана Черная (УНИАН)