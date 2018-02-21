Кабмин повысил пенсии военным с 1 января в среднем на 1,5 тысячи гривень

Кабинет министров Украины принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривень с 1 января без принятия законодательных изменений.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как отметил, представляя соответствующее постановление, министр социальной политики Андрей Рева, постановление было разработано Минсоцполитики по согласованию с силовыми ведомствами.

Он отметил, что проект предусматривает поэтапное повышение пенсий военнослужащим, начиная с 1 января 2018 года.

«На протяжении 2018 и 2019 годов пенсионное обеспечение военнослужащих и других силовых органов будет расти. С 1 января 2018 года такое повышение составит в среднем не менее 1,5 тыс. грн, по окончанию такое повышение может быть удвоено», - сказал Рева.

При этом министр отметил, что для полного решения проблем пенсионного обеспечения военнослужащим и представителям других силовых структур необходимо принятие законодательных актов.

«Но люди не должны быть заложниками наших согласовательных процедур, и те обещания, которые им были даны, конечно, должны быть выполнены», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября 2017 года.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным в Совет национальной безопасности и обороны.

После согласования он будет передан на утверждение правительства и в Верховную Раду.