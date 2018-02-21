Правительство утвердило обновленную стратегию реформирования госбанков
Правительство утвердило обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора в Украине.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
По словам министра финансов Александра Данилюка, стратегия предусматривает снижение доли государства в банковском секторе Украины в среднесрочной перспективе с 55% до 24%.
«Обновленная стратегия государства в банковском секторе позволит повысить конкуренцию на банковском рынке, поддержать финансовую стабильность страны, возобновить кредитование реального сектора экономики, повысить доступность банковских услуг», - отметил министр.
По словам Данилюка, при реализации стратегии предполагается максимизация дохода государства при выходе из госбанков и компенсация убытков, которые государство получило во время национализации.
Он отметил, что стратегия реформирования госбанков также включает улучшение корпоративного управления в банках и создание независимых набсоветов.
«Одним из ключевых компонентов стратегии является улучшение корпоративного управления в госбанках», - добавил министр.
По его словам, независимые набсоветы уже созданы в «ПриватБанке» и «Укргазбанке».
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать «ПриватБанк», руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.
Помимо «ПриватБанка», государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком».