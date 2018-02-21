НБУ выступает за продление санкций в отношении украинских «дочек» российских госбанков

13:51, 21 февраля 2018
Финансы
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Санкции в отношении российских госбанков могут продлить / фото УНИАН

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Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на брифинге.

«Есть потребность продлить (санкции)», - сказал он.

По его словам, присутствие банков с российским государственным капиталом на рынке Украины сокращается, и со временем они полностью покинут наш рынок как путем продажи, так и посредством снижения своего присутствия. «Мы видим, что российский государственный капитал полностью оставит украинский банковский сектор», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания «Сбербанка России») завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского «ВиЭс Банка» группе «ТАС», принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко. Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

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