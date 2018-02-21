Данилюк сообщил сроки продажи государственных "Укргазбанка" и "ПриватБанка"

Стратегия реформирования госбанков предусматривает полную продажу "Укргазбанка" до 2020 года, "ПриватБанка" - до 2022 года.

Обновленная стратегия реформирования государственных банков предусматривает полную продажу "Укргазбанка" до 2020 года, "ПриватБанка" - до 2022 года.

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Об этом в ходе презентации стратегии на заседании правительства сообщил министр финансов Александр Данилюк.

По словам министра, стратегия также предусматривает до конца 2019 года создание условий по привлечению миноритарных акционеров в капитал "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

"Уже до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров – это международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соответственно в "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", - сказал министр.

По словам Данилюка, стратегией "ПриватБанка" предусмотрено максимальное увеличение ценности банка для собственника путем восстановления стоимости неработающих кредитов, превращение в банк, который фокусируется на розничном сегменте, со значительной частью малого и среднего бизнеса.

Министр отметил, что "Ощадбанк" должен увеличить свою ценность для собственников за счет увеличения рентабельности операций, сохранить позицию универсального банка.

Он напомнил, что стратегия реформирования государственного банковского сектора предусматривает снижение доли государства с 55% до 24%.

Как сообщал УНИАН, правительство в среду, 21 февраля, утвердило обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора в Украине.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать "ПриватБанк", руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Помимо "ПриватБанка", государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

Согласно действующей стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. Продажа 20% акций крупнейших государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – была запланирована на середину 2018 года.

По оценкам Национального банка, расходы государства на капитализацию банков в Украине за 25 лет составили 10 миллиардов долларов.