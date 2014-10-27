В Германии индекс деловой активности упал до 2-летнего минимума

Индекс деловой активности Ifo - один из важнейших индикаторов настроений в экономике ФРГ - снизился шестой раз подряд, передает ПРАЙМ со ссылкой на данные, опубликованные 27 октября в Мюнхене германским институтом экономических исследований.

В этом месяце индекс сократился со 104,7 до 103,2 пункта, что является самым низким показателем с декабря 2012 года.

Эксперты ожидали понижения, однако не рассчитывали, что оно окажется таким серьезным. По их прогнозу, сокращение должно было составить всего 0,2 процентного пункта.

Читайте такжеГермания отменяет для украинцев плату за долгосрочные визы с 1 ноябряНастроения ухудшились, прежде всего, в промышленной отрасли, констатировал президент ИФО-института Ханс-Вернер Зинн. "В промышленной отрасли едва ли наблюдаются просветы", - указал, со своей стороны, представитель института Клаус Вольрабе.

"Обстановка в мировой экономике оказывает замедляющее воздействие на экспортеров, а также на производителей средств производства", - прокомментировал ситуацию эксперт германской государственной банковской группы KfW Йорг Цойнер.

"Такие факторы как геополитика, слабость еврозоны, германская экономическая политика и обеспокоенность тенденциями к дефляции заставили пересмотреть ряд показателей в сторону понижения, в частности в области конъюнктуры. Это, со своей стороны, теперь отрицательно сказывается на настроениях", - заявил Андреас Шойерле из франкфуртского Dekabank.

Читайте такжеГосдолг стран еврозоны обновил исторический максимум - 90,9% ВВП Главный индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, который рос на позитивных в целом данных по результатам стресс-теста Европейского центробанка, после объявления о сокращении Ifo снизился на 0,04%.

Индекс Ifo публикуется ежемесячно и базируется на результатах опроса менеджеров порядка 7 тыс. германских предприятий.