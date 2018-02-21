В прошлом году с рынка ушло 14 банков - НБУ

4 банка реорганизовались в финкомпании, 1 - присоединился к другому.

В течение 2017 года с рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходились 1,7% чистых активов банковской системы.

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Как говорится в материалах Национального банка Украины, 4 из этих банков реорганизовались в финансовые компании, 1 банк присоединился к другому.

По информации регулятора, доля государственных банков в чистых активах системы выросла на 3.6 п.п. – до 54,9%.

Также Нацбанк отметил умеренный уровень концентрации, поскольку на 20 крупнейших финучреждений приходится 90,7% чистых активов системы, что на 1,3 п.п. больше показателя годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.