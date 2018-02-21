Убыточными в этом году будут менее 10 банков – НБУ

По оценкам регулятора, количество убыточных банков в 2017 году сократилось до 18 с 33 в 2016 году.

Национальный банк ожидает убыточных результатов работы по итогам 2018 года у менее чем 10 банков.

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Такими прогнозами поделился директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на брифинге.

"По нашим ожиданиям, 2018 год с убытком завершат менее 10 банков", - сказал Ваврищук.

По его словам, банковский сектор возвращается к прибыльной деятельности: операционные доходы растут, а отчисления в резервы снижаются.

По информации НБУ, количество убыточных банков в 2017 году сократилось до 18 с 33 в 2016 году.

Ваврищук не стал прогнозировать финансовый результат банковской системы в 2018 году.

"Только по результатам работы банковского сектора в первом квартале мы можем делать какие-то более-менее точные оценки относительно финансового результата за 2018 год в целом", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины в 2017 год получили 24,4 миллиарда гривень убытка, что в 6,5 раза ниже полученного в 2016 году исторического максимума системы по убыткам на уровне 160,143 миллиарда гривень.