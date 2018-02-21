Долговая яма: россияне установили новый рекорд по получению кредитов

Больше всего кредитных карт выдали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Башкортостане.

Россияне устали экономить и берут все больше кредитов. В январе рекордной оказалась выдача кредитных карт: около 590 тысяч штук. Охотнее всего в долг по пластику залезают москвичи. Центробанк уже заявил о своей озабоченности в связи со слишком активным ростом потребительского кредитования.

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В январе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 587,8 тысяч. Это самый высокий показатель выдачи новых кредитных карт в январе за последние 4 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По сравнению с январем 2015 года выдача новых кредитных карт увеличилась в 3,1 раза. Тогда было выдано всего 142,4 тысячи кредитных карт", - сообщает НБКИ.

Наибольшее количество новых выданных кредитных карт в январе было отмечено в Москве (35,6 тысячи единиц), Московской области (27,1 тысячи), Краснодарском крае (23,4 тысячи), Санкт-Петербурге (20,3 тысячи) и Башкортостане (17,4 тысячи).

Банкиры подтверждают, что спрос на кредитные карты высокий.

Как отмечает вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков, в январе этого года банк выдал почти на 70% кредитных карт больше, чем за аналогичный период 2017 года. "Для банка этот результат является рекордным за последние четыре года. В целом, в 2018 году мы ожидаем прироста продаж кредитных карт на уровне 20-25%", - добавляет он.

"Продажи кредитных карт Сбербанка на протяжении 2016 и 2017 годов находятся на стабильно высоком уровне", - прокомментировали изданию в Сбербанке.

Действительно, если посмотреть динамику за предыдущие годы, то "дном" по выдаче кредит карт был 2015 год, а после него в 2016-м был рост на 15%, в 2017 году — на 52%, констатирует генеральный директор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов. Таким образом, по словам эксперта, динамика января в целом сопоставима с тем, что было в 2017 году.

"Банки сейчас активно ведут борьбу за клиента и стараются предложить более выгодный продукт, чем у конкурентов, а так как граждане устали экономить на дорогих покупках, то оформляют кредиты охотнее, не дожидаясь когда накопится нужная для покупки сумма", - объясняет первый зампредправления Локо Банка Ирина Григорьева.