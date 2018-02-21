Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 9,6%

Объем розничного товарооборота предприятий в январе 2018 года составил 49,468 миллиарда гривень, что на 9,5% больше показателя за январь 2017 года.

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2018 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 68,828 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь 2017 года оборот розничной торговли составил 52,9 миллиарда гривень, что на 23% меньше по сравнению с данными за 2018 год.

В ведомстве объяснили УНИАН, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен, а также в связи с тем, что прошлый период может уточняться по данным квартального отчета.

Согласно сообщению, больше всего в январе оборот розничной торговли вырос в Закарпатской (на 21,8% - до 1,77 миллиарда гривень), Сумской (на 13,9% - до 1,445 миллиарда гривень), Черкасской (на 13,8% - до 1,668 миллиарда гривень), Черниговской (на 12,4% - до 1,359 миллиарда гривень), Николаевской (на 12,1% - до 1,629 миллиарда гривень), и Винницкой (на 12% - до 1,889 миллиарда гривень) областях.

Самый маленький рост розничного товарооборота в январе 2018 года был зафиксирован в Ривненской области (на 3,6% - до 1,212 миллиарда гривень). При этом снижение не зафиксировано ни в одной области.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе 2018 года составил 49,468 миллиарда гривень, что на 9,5% больше показателя за январь 2017 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.