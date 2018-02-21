Активы Нацбанка в прошлом году превысили триллион гривень

В структуре активов наибольший рост произошел по ценным бумагам нерезидентов.

Активы Национального банка Украины в 2017 году выросли на 85,511 миллиарда гривень, или на 9,1%, до 1,026 триллиона гривень на 1 января 2018 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в структуре активов наибольший рост произошел по ценным бумагам нерезидентов – на 50,5%, до 414,455 миллиарда гривень, в то время как объем ценных бумаг Украины сократился на 5,8% - до 371,7 миллиарда гривень, а средства НБУ в валюте и банковских металлах сократились вдвое – до 25,168 миллиарда гривень.

Обязательства НБУ за год сократились на 3,1% - до 817,594 миллиарда гривень за счет обнуления обязательств по перечислению прибыли в бюджет, составлявших на начало года 44,379 миллиарда гривень.

При этом, выросли обязательства НБУ перед Международным валютным фондом, в том числе по уплате взноса по квоте, на 17,8% - до 286,656 миллиарда гривень.

Собственный капитал НБУ за год вырос на 41,2% - до 208,497 миллиарда гривень за счет роста резервов переоценки активов и обязательств на 64,8% - до 153,690 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, активы Национального банка Украины на 1 января 2017 года составляли 940,548 миллиарда гривень, что на 10,8% больше показателя годом ранее на уровне 849,199 миллиарда гривень.