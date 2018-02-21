Почем валюта: Нацбанк снова укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 22 февраля: 100 USD – 2698,8039 гривни; 100 EUR – 3322,7674 гривни; 10 RUR - 4,7637 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2698,8039 (21 февраля – 2707,2945)

100 EUR – 3322,7674 (21 февраля – 3340,8014)

10 RUR – 4,7637 (21 февраля – 4,7900)

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Как соообщал УНИАН, 21 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару укрепились на 2 копейки по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,30/33,32 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9880 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 560 сделок на сумму 26,9880 миллиона долларов.