Почем валюта: Нацбанк снова укрепил официальную гривню
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2698,8039 (21 февраля – 2707,2945)
100 EUR – 3322,7674 (21 февраля – 3340,8014)
10 RUR – 4,7637 (21 февраля – 4,7900)
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Как соообщал УНИАН, 21 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар.
Текущие котировки гривни к доллару укрепились на 2 копейки по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,30/33,32 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9880 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 560 сделок на сумму 26,9880 миллиона долларов.