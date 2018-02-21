Совет Европы одобрил план действий для Украины с бюджетом 29,5 миллионов евро

Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией.

Совет Европы одобрил план действий для Украины в поддержку реформ на период 2018-2021 годы с расчетным бюджетом объемом 29,5 млн евро.

Как говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при Совете Европы в социальной сети Facebook, новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, отмечается, что 21 февраля 2018 года Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.

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"План действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации", - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что "расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз".

"Меры в рамках Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии", - говорится в сообщении.

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Также по инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, принятый План действий является пятым документом, который продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.

«Принятие Плана действий символически состоялось в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной Сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная и успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.