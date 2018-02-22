Все пенсионеры системы МВД получат повышенную пенсию - Аваков

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом пересчитанном размере плюс доплата за 2016 год.

С 1 января 2018 года все категории пенсионеров органов Министерства внутренних дел будут получать повышенную пенсию.

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Как сообщает пресс-служба МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это касается военнослужащих и работников Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета министров от 30 августа 2017 года № 704 «О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц».

Министр отметил, что для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться повышенные пенсии.

«Согласно новому закону для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГСЧС, ГПСУ будет привязана к пенсиям», - сказал Аваков.

Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай пояснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом пересчитанном размере плюс доплата за 2016 год.

«Относительно перерасчета пенсии в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц", а именно: военнослужащим ГПСУ, НГУ, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС. Перерасчет производится с 1 января 2018 года. Пенсии будут определяться за счет должностного оклада, специального звания и надбавки за выслугу лет, определенных по состоянию на 1 марта 2018 года», - прокомментировал он.

По словам Тахтая, с 1 января 2018 года к выплатам будет добавлено 50% от суммы повышения; с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года - 75%, с 1 января 2020 года будет выплачиваться 100% пересчитанного размера пенсии.

Тахтай добавил, что такой подход в дальнейшем обеспечит достойный размер пенсионного обеспечения работающих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и других воинских формирований.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года ветераны органов внутренних дел пикетировали МВД и Кабмин с требованием перерасчета пенсий.

Тогда в МВД заявили, что ведомство принимает все необходимые меры для решения этой проблемы.