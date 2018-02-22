Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту

Новая цифровая валюта будет выпущена за счет золотых резервов страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране планируют начать выпускать вторую криптовалюту. Обеспечением новой цифровой валюты должны стать золотые резервы Венесуэлы.

Читайте такжеВенесуэла похвалилась первыми итогами продажи национальной криптовалюты: за день заработала $735 миллионовЗапуск, как ожидается, состоится уже на следующей неделе. «Я не хочу забегать вперед, но у нас есть сюрприз относительного золотого El Petro, который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной El Petro», - сказал Мадуро в ходе встречи с членами левой партии «Отечество для всех», передает kommersant.ru.

Криптовалюта El Petro была официально запущена в Венесуэле на этой неделе. О ее создании стало известно еще в декабре прошлого года. Обеспечением El Petro должны стать нефть и газ страны. Инициатива о выпуске криптовалюты возникла после запуска в Венесуэле самой крупной в истории страны купюры в 100 тыс. боливаров, которая, как заявлял президент, должна была стабилизировать денежное обращение в государстве.