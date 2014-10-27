Российский рубль вновь обновил абсолютные минимумы

Российский рубль обновил абсолютные минимумы на торгах понедельника из-за локального спроса на валюту в условиях западных санкций, спекуляций на интервенциях Центробанка, а также на фоне падения цен на нефть, не найдя значимого позитива в факте подтверждения инвестиционного рейтинга России агентством S&P.

Как сообщает Рейтер, корпорациям и банкам в четвертом квартале необходимо заплатить номинально $55 миллиардов внешних займов и процентов, из них почти две трети выплат приходится на декабрь при малой вероятности отмены санкций, перекрывших рефинансирование долга за рубежом и вынудивших обратиться к покупкам валюты на внутреннем рынке за рубли.

Действующий механизм валютных интервенций ЦБ, провоцируя в текущих условиях спекулятивную покупку валюты, тем не менее, выполняет свою основную функцию - сглаживает ослабление рубля при низкой текущей доле экспортных продаж, поскольку многие компании-экспортеры также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом, из-за чего стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли.

Рубль к 17.45 МСК подешевел до 42,22 к доллару США и до 53,65 - к евро, теряя 31 и 59 копеек соответственно.

Ранее доллар и евро обновили абсолютные максимумы на 42,30 и 53,68.

Бивалютная корзина к 17.45 МСК подорожала против рубля на 41 копейку до 47,34.

Центробанк после полудня понедельника возобновил сдвиги плавающего коридора корзины, продавая валюту на его верхней границе. Сейчас коридор может располагаться между отметками 38,40 и 47,40 против 38,05-47,05 к открытию торгов, и для 35-копеечного повышения регулятор истратил порядка $2,5 миллиарда, учитывая интервенции, накопленные с момента последнего пятничного повышения коридора.

С начала текущего года доллар подорожал против рубля более чем на 28%, из них почти половина пришлась на неполных два осенних месяца.