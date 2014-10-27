Нацкомфинуслуг временно не будет проводить заседаний

«Учитывая, что большинство решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, принимаются коллегиально, а кворум (большинство) для принятия им решений отсутствует, заседания Нацкомфинуслуг будут проводиться после назначения президентом Украины более половины количественного состава членов Нацкомфинуслуг», - говорится в сообщении.

Комиссия объясняет, что председатель и члены комиссии назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины, при этом указами президента от 13 октября №796 и от 20 октября №813, 814, 815 от должностей были освобождены 4 члена комиссии.

Нацкомфинуслуг напоминает, что в пределах своей компетенции принимает решения о выдаче разрешений и лицензий на осуществление финансовых услуг, а также о применении мер воздействия за нарушения законодательства о финансовых услугах.

Комиссия предлагает следить за соответствующими кадровыми изменениями на официальном сайте президента Украины и своем сайте в сети Интернет.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 13 октября уволил с поста члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Валентину Левченко.

21 октября Президент Порошенко уволил еще трех членов Нацкомфинуслуг - Андрея Литвина, Юрия Назаренко и Сергея Бирюка.

Напомним, 15 октября вступил в силу закон об очищении власти (люстрации), который определяет правовые и организационные основы проведения проверки госслужащих с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами.