Для повышения пенсий военным нужно 7 миллиардов гривень

По словам главы правительства, повышение пенсий коснется 498 тыс. военных.

Объем финансирования, необходимый для повышения пенсий военным пенсионерам в текущем году с 1 января, составит 7 млрд грн.

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Согласно сообщению на сайте правительства, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

По словам главы правительства, повышение пенсий коснется 498 тыс. военных.

«Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн», - сказал премьер.

По его словам, правительство знает, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда.

«Решение принято, до конца недели оно будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривень с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.