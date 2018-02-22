Евро в обменниках подешевел на 20 копеек, доллар стоит на месте

Стоимость доллара в обменниках Киева составляет 27,10 грн, евро - 33,50 грн

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 22 февраля составляет 27,10 грн, евро - 33,50 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,05 грн, евро - за 33,30 грн.

В среду, 21 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах также составляла 27,10 грн, в то время как евро был дороже на 20 копеек - 33,70 грн.