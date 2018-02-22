Евро в обменниках подешевел на 20 копеек, доллар стоит на месте
11:48, 22 февраля 2018Финансы
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Стоимость доллара в обменниках Киева составляет 27,10 грн, евро - 33,50 грн
Продать доллары можно за 27,05 грн, евро - за 33,30 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 22 февраля составляет 27,10 грн, евро - 33,50 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,05 грн, евро - за 33,30 грн.
В среду, 21 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах также составляла 27,10 грн, в то время как евро был дороже на 20 копеек - 33,70 грн.
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