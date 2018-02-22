Евро в обменниках подешевел на 20 копеек, доллар стоит на месте

11:48, 22 февраля 2018
Финансы
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Продать доллары можно за 27,05 грн, евро - за 33,30 грн / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,05 грн, евро - за 33,30 грн.

В среду, 21 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах также составляла 27,10 грн, в то время как евро был дороже на 20 копеек - 33,70 грн.

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