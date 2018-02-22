В Раде 1 марта ждут Гонтареву с отчетом и будут голосовать за нового главу Нацбанка

Парубий считает, что 1 марта Верховная Рада решит вопрос назначения председателя НБУ.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что 1 марта парламент решит вопрос о назначении председателя Национального банка Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Парубия, "есть готовность кадрового вопроса - это вопрос о назначении председателя Национального банка Украины и увольнении предыдущего председателя НБУ, и этот вопрос предварительно планируется на четверг этой пленарной недели (четверг, 1 марта - УНИАН) для рассмотрения".

Как сказал председатель парламента, предварительно предусмотрено, что Валерия Гонтарева выступит в ВР с отчетом о своей работе на посту председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить с должности председателя Нацбанка Гонтареву, которая подала прошение об отставке, и назначить на её место Якова Смолия, который сейчас исполняет обязанности председателя НБУ.

Гонтарева после трехлетнего пребывания в должности подала главе государства прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая обязанности председателя Нацбанка исполняет Смолий.

5 февраля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту уволить Гонтареву с должности председателя НБУ и назначить Смолия.