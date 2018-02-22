В Еврокомиссии подтвердили закрытие проекта по модернизации пограничных пунктов на западе Украины

Проект прекращен из-за задержки в выполнении, констатирует представитель Евросоюза.

В Европейской комиссии подтвердили закрытие проекта по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов на западе Украины из-за задержки в выполнении.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь Евросоюза Майя Косьянчич, общая сумма финансирования составила 29,2 млн евро, а главным бенефициаром выступала Государственная фискальная служба Украины.

«Однако, учитывая задержки, связанные с выполнением, после нашей оценки и с учетом взносов соответствующих государств-членов, мы пришли к выводу, что проект не мог быть завершен вовремя. Шесть проектов сейчас находятся в стадии закрытия, а неиспользованные денежные средства возмещаются», - сказала она.

Читайте такжеУ ГФС нет данных о прекращении финансирования ЕС модернизации границы с УкраинойПо словам Косьянчич, Европейский Союз «решительно поддерживает комплексную программу реформ в Украине, направленную на стабилизацию экономики и повышение уровня жизни своих граждан».

«С 2014 года ЕС пообещал выделить на процесс реформ 12,8 млрд евро, уже выделено более 10 млрд евро. Для содействия сотрудничеству между Украиной и соседними странами ЕС было принято четыре программы трансграничного сотрудничества. В рамках этих программ ЕС финансировал инфраструктурные проекты, включая проекты пунктов пропуска через границу, основными бенефициарами которых были органы украинской власти», - сказала представитель Евросоюза. Как отметила Косьянчич, этими программами руководят страны Евросоюза за счет финансирования Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Reuters, Евросоюз закрывает проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины. "Программа была призвана помочь интегрировать экономику Украины с соседними странами ЕС путем построения или модернизации пограничных пунктов на пропускных пунктах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По данным ЕС, проекты были направлены на уменьшение времени, необходимого для пересечения границы, и улучшение таможенных процедур", - говорилось в сообщении агентства.

Проект по обновлению шести украинских пропускных пунктов на восточном рубеже Евросоюза был основан в 2014 году.

Согласно внутренней переписке в правительстве Украины и переписке между Еврокомиссией и Украиной, предоставленной источником из правительственного учреждения Украины, реализация программы потерпела неудачу после ряда задержек, просчетов и перерасходов при участии местных чиновников и подрядчиков.

21 февраля министр финансов Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования Европейским Союзом модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. «Это очень негативный сигнал... Потому что, когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами из-за собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ГФС (Государственная фискальная служба). Будем искать выход из этой ситуации», - сказал министр.