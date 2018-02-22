Гройсман объяснил решение ЕС о закрытии проектов по обустройству границы Украины

По словам премьера, Государственной фискальной службе не удалось обеспечить выполнение предыдущей программы ЕС по развитию приграничной инфраструктуры Украины, которая была закрыта.

Правительство будет обсуждать с европейскими партнерами запуск новой программы развития инфраструктуры на украинской границе в связи с закрытием Европейской комиссией действующей программы.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Суммы.

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«Новый руководитель ГФС Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но, учитывая процедуру и все остальное, это оказалось невозможно. Но подчеркиваю, что мы пытались сохранить программу, но не вышло. Поэтому может быть новая программа, о которой мы будем говорить с нашими европейскими партнерами. С другой стороны, мы все равно будем развивать пропускные пункты между нашими странами. У нас есть такие проекты с Венгрией, Польшей и другими странами», - сказал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что ГФС как стороне программы так и не удалось организовать работу по ее выполнению.

«Эта программа началась в 2007 году, завершилась в 2013. Потом по нашей просьбе программа была продолжена. К большому сожалению, стороной в программе была ГФС. ГФС не смогла организовать работу по ее выполнению, но мы понимали, что выполнить эту программу практически невозможно», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия 22 февраля подтвердила закрытие проекта по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины. Программа была призвана помочь интегрировать экономику Украины с соседними странами ЕС путем построения или модернизации пограничных пунктов на пропускных пунктах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По данным ЕС, проекты были направлены на уменьшение времени, необходимого для пересечения границы, и улучшение таможенных процедур.