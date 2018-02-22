Гройсман предложит Раде отменить налогообложение ТОП-вузов Украины

Премьер отметил, что рейтинг лучших вузов страны должен быть составлен на основании статистики трудоустройства выпускников.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит Верховной Раде отменить налогообложение лучших высших учебных заведений в стране.

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Об этом глава правительства сообщил журналистам в ходе визита в Сумы.

"Нужно определить, возможно ТОП-5, возможно ТОП-10 ВУЗов Украины, и полностью отменить для них налогообложение. Оставить только один налог - налог на доходы физических лиц. Я дал поручение Минобразования начать работу над таким законопроектом. Он должен быть коротким, и думаю, что может быть поддержан украинским парламентом", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что рейтинг лучших вузов страны должен быть составлен на основании статистики трудоустройства выпускников.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует в 2020 году подготовить новую редакцию закона о высшем образовании.

Ранее министр науки и образования Украины Лилия Гриневич отмечала, что основными вызовами в повышении качества высшего образования в ближайшие годы будут совершенствование национальной рамки квалификации и разработка национальной системы квалификаций; совершенствование механизмов академической мобильности студентов и преподавателей; признание сертификатов об аккредитации образовательных программ, выданных авторитетными иностранными аккредитационными агентствами; третий цикл внедрения новой модели аспирантуры; новая рамка требований к защите диссертаций докторов философии.