Валюта дорожает: гривня опустилась на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 23 февраля: 100 USD – 2707,1843 гривни; 100 EUR – 3323,3394 гривни; 10 RUR - 4,7695 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2707,1843 (22 февраля – 2698,8039)

100 EUR – 3323,3394 (22 февраля – 3322,7674)

10 RUR – 4,7695 (22 февраля – 4,7637)

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,04/27,07 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару понизились на 3 копейки по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,33/33,36 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0718 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 386,84 миллиона долларов.