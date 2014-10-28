В ЕС рассказали, когда могут быть смягчены санкции против России

Евросоюз во вторник, 28 октября, проведет официальную ревизию введенных в отношении России санкций. По словам источников "Коммерсанта" в структурах ЕС, несмотря на улучшение обстановки в Украине, смягчения ограничительных мер ожидать не стоит. Санкции, скорее всего, будут действовать в полном объеме до середины марта 2015 года.

Председательствующая в ЕС Италия, по данным "Ъ", пыталась поднять вопрос об ускорении процесса пересмотра ограничений, однако ее предложение было заблокировано. В этих условиях было решено не проводить этой зимой традиционный саммит РФ-ЕС.

Читайте такжеМеркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций"Напомним, начиная с 17 марта ЕС принял девять пакетов санкций против РФ. Персональные ограничения коснулись 119 физических и 23 юридических лиц, кроме того, были введены рестриктивные меры в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов.

Сразу три российских финансовых института — Сбербанк, ВТБ и ВЭБ — сообщили о том, что подали иски в суд ЕС об оспаривании наложенных на них в конце июля санкций. По мнению экспертов, чтобы добиться снятия санкций через суд, госбанкам придется доказать, что они не отвечают за действия своего основного собственника.

Впервые ЕС проводил ревизию санкций 30 сентября. Несмотря на то что к этому моменту в Украине уже установилось перемирие и начали выполняться минские договоренности по политическому урегулированию конфликта, еврочиновники и тогда приняли решение оставить все санкции в силе. Как пояснил "Ъ" один из собеседников, "в Брюсселе не уверены в том, что прекращение огня в Украине продлится после выборов".

Читайте такжеMoody's допускает введение Западом новых санкций против России Конкретный набор условий для смягчения санкций на прошлой неделе озвучил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Первое условие: вывод из буферной зоны вдоль линии разграничения сторон на востоке Украины тяжелого вооружения и вооруженных формирований. Второе: обеспечение надежного контроля за российско-украинской границей, что включает запрет на въезд добровольцев, ввоз оружия, военной техники и других грузов негуманитарного характера. Наконец, третье: Москва должна не допустить нового кризиса по итогам "региональных выборов, в одностороннем порядке организуемых на подконтрольных сепаратистам территориях".

При этом даже в случае выполнения Москвой всех требований запустить процесс смягчения санкций в ближайшие месяцы будет крайне сложно, объясняют источники "Ъ" в структурах ЕС: как и для большинства внешнеполитических решений, для этого нужен консенсус 28 стран-членов Евросоюза. Даже если всего одно государство будет против послаблений, процедура будет заблокирована.

Шанс переломить ситуацию у России появится ближе к 15 марта следующего года. Дело в том, что в решении Совета ЕС от 17 марта этого года о введении в силу первого пакета санкций в отношении России сказано, что ограничения действуют до 17 сентября (практически все остальные раунды санкций были дополнением к этому решению). Затем, в начале сентября, Совет ЕС единогласно принял решение продлить срок действия пакета мер до 15 марта.

Чтобы продлить действие санкций после 15 марта, странам ЕС вновь потребуется единодушное решение. Однако источники "Ъ" в структурах ЕС убеждены, что консенсуса не будет.

"Финляндия, Австрия, Италия, Болгария, Словакия, Греция, Кипр, Люксембург и, возможно, кто-то еще в марте непременно проголосуют против продления действия санкций в полном объеме. Ограничения, введенные из-за Крыма, останутся в силе, но остальные могут быть послаблены или сняты, если ситуация в Украине не обострится вновь,— говорит один из европейских дипломатических источников "Ъ". — Однако до марта шансы на пересмотр санкций очень маленькие".