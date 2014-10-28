Доллар в России подорожал еще на 12 копеек, евро - на 21

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:30 мск вторника вырос на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 42,4 руб., сообщает ТАСС.

Курс евро к рублю увеличился на 21 копейку до 53,88 руб.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 16 копеек до 47,57 руб.

Читайте такжеИз-за обвала рубля российские товары могут заполонить украинский рынокКак сообщал УНИАН, рекордный обвал рубля происходит из-за того, что санкции против РФ, введенные из-за агрессивной политики Путина в отношении Украины, привели к перекрытию доступа российских компаний к западному капиталу. Также крайне не гативно на рубль влияет сильное падение цен на нефть.

Спрос на иностранную валюту в РФ сейчас очень высокий.